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Даниил Медведев

Даниил Медведев выиграл турнир в Марселе – это десятый титул в его карьере

Tennis Australia
Спорт
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Российский теннисист Даниил Медведев завоевал десятый титул в карьере, выиграв турнир серии ATP в Марселе.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира в Марселе, призовой фонд которого превышает 530 тысяч евро.

Раду Албот
© Sputnik
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Медведев, посеянный на турнире под первым номером, в финале победил француза Пьера-Юга Эрбера со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Теннисисты провели на корте чуть более двух часов.

Для российского спортсмена это десятый титул на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. Медведев за победу в Марселе получит 27,615 долларов и 250 рейтинговых очков.

"Мне очень нравится эта цифра 10, такая двузначная цифра – это то, о чем я мечтал, когда был ребенком. Думаю, что это уже большое число, но я продолжу работать упорнее, чтобы выиграть еще больше", – заявил российский теннисист после победы.

Таким образом, Медведев выиграл первый одиночный турнир в этом сезоне, а также пятый раз в карьере стал победителем турнира серии ATP 250.

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