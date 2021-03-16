Видео: Овечкин - шестой в списке лучших снайперов в истории НХЛ

До пятого места в списке лучших снайперов в истории НХЛ российскому хоккеисту осталось забить 14 шайб.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" российский форвард Александр Овечкину догнал канадского спортсмена Фила Эспозито в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Россиянин забил 717-ю шайбу за "Вашингтон" и теперь делит с канадцем 6-е место, передает РИА Новости.

Таким образом, до пятого места в списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкину остается 14 шайб.

"Вашингтон" в понедельник на выезде разгромил "Баффало" со счетом 6:0 (1:0, 3:0, 2:0). Шайбы забросили Евгений Кузнецов (19-я минута), Никлас Бэкстрем (23-я), Рихард Паник (26-я), Даниэль Спронг (36-я), Гарнет Хэтавей (47-я) и Овечкин (47-я). Третьей звездой матча был признан российский защитник столичного клуба Дмитрий Орлов, отметившийся голевой передачей.

От пятого места, которое занимает канадец Марсель Дионн, 35-летнего россиянина отделяет 14 точных бросков. Дионн сыграл 1348 матчей и забросил 731 шайбу за 18 сезонов, он завершил карьеру в 1989 году.

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