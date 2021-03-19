Олимпийская классика: гимн России на ОИ может заменить концерт Чайковского

Недавно запрос об использовании песни "Катюша" вместо российского гимна на ближайших Олимпийских играх был отклонен.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Тему из Первого концерта Петра Чайковского вместо национального гимна РФ на летних Играх в Токио предложил использовать Олимпийский комитет России (ОКР), передает РИА Новости.

"Вопрос в предварительной стадии обсуждения с нашими зарубежными коллегами. Чайковский — это достояние всего мирового сообщества. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады", — заявил прессе министр спорта России Олег Матыцин.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательное решение по спору между Всемирным (WADA) и Российским (РУСАДА) антидопинговыми агентствами: российские спортсмены не смогут выступать на крупных турнирах под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. В случае их победы гимн страны звучать не будет.

Неделю назад, 12 марта, CAS отклонил запрос Олимпийского комитета РФ об использовании песни "Катюша" на ближайших Играх. Уточнялось, что запрет распространяется "на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее".

Ранее Международный союз конькобежцев утвердил для чемпионатов мира по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.

Олимпиада пройдет в Японии с 23 июля по 8 августа и обещает стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и разыгрываемых комплектов медалей (339). Изначально предполагалось, что участие в ОИ примут около двенадцати тысяч спортсменов, но из-за пандемии их число может сократиться вдвое. В настоящее время остаются открытыми многие организационные вопросы, в том числе о присутствии на состязаниях иностранных гостей и зрителей, в том числе самих жителей Японии.

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