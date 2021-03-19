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Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского

Олимпийская классика: гимн России на ОИ может заменить концерт Чайковского

© Sputnik / A. Solomonov
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210319/34048105/Olimpiyskaya-klassika-gimn-Rossii-na-OI-mozhet-zamenit-kontsert-Chaykovskogo.html

Недавно запрос об использовании песни "Катюша" вместо российского гимна на ближайших Олимпийских играх был отклонен.

КИШИНЕВ, 19 мар  – Sputnik. Тему из Первого концерта Петра Чайковского вместо национального гимна РФ на летних Играх в Токио предложил использовать Олимпийский комитет России (ОКР), передает РИА Новости.

"Вопрос в предварительной стадии обсуждения с нашими зарубежными коллегами. Чайковский — это достояние всего мирового сообщества. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады", — заявил прессе министр спорта России Олег Матыцин.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательное решение по спору между Всемирным (WADA) и Российским (РУСАДА) антидопинговыми агентствами: российские спортсмены не смогут выступать на крупных турнирах под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. В случае их победы гимн страны звучать не будет.

Олимпийские кольца
© Sputnik / Александр Вильф
Будет Олимпиада: премьер Японии подтвердил намерение провести ОИ-2021

Неделю назад, 12 марта, CAS отклонил запрос Олимпийского комитета РФ об использовании песни "Катюша" на ближайших Играх. Уточнялось, что запрет распространяется "на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее".

Ранее Международный союз конькобежцев утвердил для чемпионатов мира по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.

Олимпиада пройдет в Японии с 23 июля по 8 августа и обещает стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и разыгрываемых комплектов медалей (339). Изначально предполагалось, что участие в ОИ примут около двенадцати тысяч спортсменов, но из-за пандемии их число может сократиться вдвое. В настоящее время остаются открытыми многие организационные вопросы, в том числе о присутствии на состязаниях иностранных гостей и зрителей, в том числе самих жителей Японии.

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