Официальное решение: на Олимпиаде в Токио не будет иностранных болельщиков

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Оргкомитет Олимпиады в Токио по итогам встречи с руководителями Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) официально обнародовал решение провести запланированные на лето Олимпийские игры без зрителей из-за границы из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ходе встречи японской стороной было объявлено о решении не допустить к въезду в Японию зрителей Олимпийских и Паралимпийских игр из-за рубежа на фоне пандемии коронавируса", – сказано в заявлении оргкомитета.

Уточняется, что стоимость билетов, купленных иностранными зрителями, им будет возвращена.

Во встрече, прошедшей в онлайн-формате, приняли участие президент МОК Томас Бах, глава МПК Эндрю Парсонс, руководитель оргкомитета Игр в Японии Сэйко Хасимото, исполнительный директор оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто, министр по делам Олимпиады Тамаё Марукава и губернатор Токио Юрико Коикэ.

Приоритетом Международного олимпийского комитета (МОК) и организаторов Олимпиады в Токио является обеспечение безопасности для всех, в том числе, атлетов и жителей Японии, что, в свою очередь, вынуждает принять "ряд сложных решений", заявил президент МОК Томас Бах.

Также было принято решение, что и волонтеры из-за рубежа не будут допущены до участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в связи с рисками распространения коронавируса.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа.

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