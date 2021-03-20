13:21 20 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.24
  • USD17.79
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.64
Поиск

Официальное решение: на Олимпиаде в Токио не будет иностранных болельщиков

© AP Photo / Jae C. Hong
Спорт
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (256)
10 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210320/34056235/ofitsialnoe-reshenie-na-olimpiade-v-tokio-ne-budet-inostrannykh-bolelschikov.html

Организаторы обещают компенсировать иностранцам стоимость ранее приобретенных ими билетов на Олимпиаду.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Оргкомитет Олимпиады в Токио по итогам встречи с руководителями Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) официально обнародовал решение провести запланированные на лето Олимпийские игры без зрителей из-за границы из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ходе встречи японской стороной было объявлено о решении не допустить к въезду в Японию зрителей Олимпийских и Паралимпийских игр из-за рубежа на фоне пандемии коронавируса", – сказано в заявлении оргкомитета.

Уточняется, что стоимость билетов, купленных иностранными зрителями, им будет возвращена.

Николай Долгополов
© Photo : gvardiya.ru
Долгополов: почему Япония может отменить Олимпиаду из-за COVID-19
Во встрече, прошедшей в онлайн-формате, приняли участие президент МОК Томас Бах, глава МПК Эндрю Парсонс, руководитель оргкомитета Игр в Японии Сэйко Хасимото, исполнительный директор оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто, министр по делам Олимпиады Тамаё Марукава и губернатор Токио Юрико Коикэ.

Приоритетом Международного олимпийского комитета (МОК) и организаторов Олимпиады в Токио является обеспечение безопасности для всех, в том числе, атлетов и жителей Японии, что, в свою очередь, вынуждает принять "ряд сложных решений", заявил президент МОК Томас Бах.

Также было принято решение, что и волонтеры из-за рубежа не будут допущены до участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в связи с рисками распространения коронавируса.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (256)

По теме

Олимпийская классика: гимн России на ОИ может заменить концерт Чайковского
Тридцать лет олимпийскому движению Молдовы: чего ждем и кем гордимся
Решено, под каким флагом сборная России выступит на ОИ в Токио и Пекине

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: гора самоцветов - царские изумруды Мариинского прииска
Лавров: на Западе появился новый феномен - фриковая дипломатия
Видео: Лавров - о феномене "фриковой дипломатии"
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться