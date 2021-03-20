Официальное решение: на Олимпиаде в Токио не будет иностранных болельщиков

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Оргкомитет Олимпиады в Токио по итогам встречи с руководителями Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) официально обнародовал решение провести запланированные на лето Олимпийские игры без зрителей из-за границы из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
"В ходе встречи японской стороной было объявлено о решении не допустить к въезду в Японию зрителей Олимпийских и Паралимпийских игр из-за рубежа на фоне пандемии коронавируса", – сказано в заявлении оргкомитета.
Уточняется, что стоимость билетов, купленных иностранными зрителями, им будет возвращена.
Приоритетом Международного олимпийского комитета (МОК) и организаторов Олимпиады в Токио является обеспечение безопасности для всех, в том числе, атлетов и жителей Японии, что, в свою очередь, вынуждает принять "ряд сложных решений", заявил президент МОК Томас Бах.
Также было принято решение, что и волонтеры из-за рубежа не будут допущены до участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в связи с рисками распространения коронавируса.
Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>