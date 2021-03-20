Карацев стал победителем турнира в Дубае

Финальный поединок длился чуть более часа и завершился убедительной двухсетовой победой российского спортсмена.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Российский теннисист Аслан Карацев выиграл теннисный турнир в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона долларов.

Карацев, получивший от организаторов wild card, в финале оказался сильнее южноафриканца Ллойда Харриса, попавшего в основную сетку через квалификацию. Победу россиянин одержал в двух сетах – 6:3, 6:2. Встреча продолжалась всего 1 час 15 минут.

Для 27-летнего Карацева, занимающего 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), это первый выигранный турнир АТР.

В Дубае также выступал лидер молдавского тенниса Раду Албот. Однако он уже в первом круге уступил испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине – 4:6, 4:6.

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