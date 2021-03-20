Карацев стал победителем турнира в Дубае

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Российский теннисист Аслан Карацев выиграл теннисный турнир в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона долларов.
Для 27-летнего Карацева, занимающего 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), это первый выигранный турнир АТР.
В Дубае также выступал лидер молдавского тенниса Раду Албот. Однако он уже в первом круге уступил испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине – 4:6, 4:6.
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