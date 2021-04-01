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Российский теннисист Даниил Медведев

Медведев не прошел в полуфинал теннисного турнира в Майами

© REUTERS / Robert Deutsch/USA TODAY Sports
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210401/34212909/Medvedev-ne-proshel-v-polufinal-tennisnogo-turnira-v-Mayami.html

Российский теннисист уступил сопернику и упустил шанс на дальнейшее продвижение в турнире с призовым фондом, превышающим 3 миллиона долларов.

КИШИНЕВ, 1 апр  – Sputnik. Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уступил сопернику в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Майами, передает РИА Новости

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Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33)

Призовой фонд турнира превышает 3,3 миллиона долларов.
Посеянный под первым номером Медведев уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту (7-й сеяный) со счетом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

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Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33)

Сам Роберто Баутиста-Агут заявил, что гордится игрой, которую он показал в матче против Медведева.

"Я хочу отдать должное Даниилу, я знаю, что он один из лучших игроков в мире, - сказал Баутиста-Агут, которого цитирует официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). - Он одержал много побед, является второй ракеткой мира, поэтому я очень счастлив и горжусь тем, как я играл сегодня. Думаю, я показал отличный уровень игры".

Учитывая результаты поединка с Медведевым, теперь соперником Баутисты-Агута в полуфинале турнира будет итальянец Янник Синнер (21).

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