Штангист из Молдовы завоевал золото на чемпионате Европы в Москве

Молдавский спортсмен Даниел Лунгу обошел в своей весовой категории турецкого и болгарского мастеров тяжелой атлетики.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Молдавский тяжелоатлет Даниел Лунгу завоевал золотую медаль в рывке в весовой категории 55 килограммов на чемпионате Европы в Москве. Спортсмен зафиксировал результат в 113 килограммов, за ним следуют турок Муаммер Шахин и болгарин Ангел Русев.

В женской сборной Молдовы Екатерина Грабуча (45 кг) заняла 8-е место, а Теодора Луминица Хынку (49 кг) - 13-е.

Среди молдавских атлетов готовятся к выступлению Марин Робу (73 кг), Тудор Брату (89 кг), Артем Гриценко (102 кг) Наталья Прищепа (71 кг) и Елена Кылчик (87 кг).

Всего в списках на участие в континентальном первенстве значатся 458 спортсменов из 42 стран.

Чемпионат Европы проходит со 2 по 12 апреля в российской столице.

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