18:09 04 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.23
  • USD18.09
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.65
Поиск
Молдавский тяжелоатлет Даниел Лунгу

Штангист из Молдовы завоевал золото на чемпионате Европы в Москве

© Photo : Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova
Спорт
Получить короткую ссылку
62 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/04/34256228.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210404/34256957/shtangist-iz-moldovy-zavoeval-zoloto-na-chempionate-evropy-v-moskve.html

Молдавский спортсмен Даниел Лунгу обошел в своей весовой категории турецкого и болгарского мастеров тяжелой атлетики.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Молдавский тяжелоатлет Даниел Лунгу завоевал золотую медаль в рывке в весовой категории 55 килограммов на чемпионате Европы в Москве. Спортсмен зафиксировал результат в 113 килограммов, за ним следуют турок Муаммер Шахин и болгарин Ангел Русев.

В женской сборной Молдовы Екатерина Грабуча (45 кг) заняла 8-е место, а Теодора Луминица Хынку (49 кг) - 13-е.

Среди молдавских атлетов готовятся к выступлению Марин Робу (73 кг), Тудор Брату (89 кг), Артем Гриценко (102 кг) Наталья Прищепа (71 кг) и Елена Кылчик (87 кг).

Всего в списках на участие в континентальном первенстве значатся 458 спортсменов из 42 стран.

Чемпионат Европы проходит со 2 по 12 апреля в российской столице.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Медальный зачет: добудет ли Молдова олимпийское золото
Шварценеггер почтил память советского тяжелоатлета Юрия Власова
Теги:
штанга

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
В одном из кишиневских кафе посетители могут посидеть за ождним столом с кошками.
Фото: гладь, чеши, люби - котокафе в Кишиневе
Сурикаты и саймири устроили охоту за пасхальными яйцами
Видео: погоня за яйцами - сурикаты устроили пасхальную охоту
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться