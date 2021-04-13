Хабиб Нурмагомедов может дебютировать в реслинге

Менеджер Хабиба Нурмагомедова уверен, что его клиент сильнее всех представителей популярного промоушена.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Али Абдель-Азиз, менеджер завершившего карьеру бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал об условиях, при которых спортсмен готов выступить в реслинге, передают РИА Новости.

Менеджер российского чемпиона заявил, что готов принимать звонки от рестлеров. Нурмагомедов, по его словам, готов к новым победам.

"Если кто-то из этих мягкотелых фриков на стероидах хочет боя с Хабибом – они знают, куда звонить, чтобы им серьезно врезали. Он выйдет на ринг и разобьет Джону Сине лицо", – рассказал Абдель-Азиз в интервью TMZ.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года. Он ушел из спорта непобежденным, выиграв все 29 поединков.

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