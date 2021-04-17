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Анна Щербакова. Архивное фото

Спортсмены из РФ впервые в истории выиграли командный ЧМ по фигурному катанию

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Sputnik Молдова
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Российская команда досрочно стала обладателем золота, еще после выступления Елизаветы Туктамышевой.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию (World Team Trophy), который проходит в Японии.

Коньки
© Sputnik / Александр Вильф
Российская фигуристка будет выступать за Молдову
Последними на турнире в Осаке в субботу выступали женщины, представлявшие произвольную программу. Лучшей стала чемпионка мира Анна Щербакова — 160,58 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото (150,29). Другая представительница России Елизавета Туктамышева стала третьей (146,23).

Российская команда досрочно стала обладателем золота, еще после выступления Туктамышевой. Фигуристы из РФ завершили турнир со 125 очками, опередив на 15 баллов занявшую второе место команду США. На третью ступень пьедестала почета поднялись представители Японии — 107 очков.

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