23:21 21 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.69
  • USD18.00
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.64
Поиск
Олимпийский огонь

Президент МОК рассказал, изменят ли олимпийский девиз

© Sputnik / Владимир Астапкович
Спорт
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210421/34477809/Prezident-MOK-rasskazal-izmenyat-li-olimpiyskiy-deviz.html

По словам главы Международного олимпийского комитета, всемирно известный девиз может быть дополнен, и произойдет это весьма скоро.

КИШИНЕВ, 21 апр  – Sputnik. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил на пресс-конференции в среду, что олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее" могут изменить через три месяца, передают "Известия".

Талисман Летней Олимпиады в Токио Miraitowa позирует сзади Олимпийских колец после мероприятия по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/Pool
Сто дней до старта – в ожидании Олимпиады в Токио
10

Сообщается, что Бах предложил добавить к девизу слово "вместе".

"Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен", — сказал глава МОК.

Олимпийский девиз состоит из трех латинских слов citius, altius, fortius, которые и переводятся на русский язык как "быстрее, выше, сильнее". Впервые эту фразу произнес французский священник Анри Мартин Дидон на открытии спортивных соревнований в его колледже. В 1894 году девиз утвердил Олимпийский конгресс, и он появился на главной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК, опубликованного летом 1894 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фото: тестовые соревнования к Олимпиаде-2022 в Пекине
Официальное решение: на Олимпиаде в Токио не будет иностранных болельщиков

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: люди, судьбы, мир - названы победители конкурса All About Photo
Germany: Heightened security outside parliament ahead of Infection Protection Act vote
Видео: в Германии протестуют из-за поправок в Закон о защите от инфекций
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться