Президент МОК рассказал, изменят ли олимпийский девиз

По словам главы Международного олимпийского комитета, всемирно известный девиз может быть дополнен, и произойдет это весьма скоро.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил на пресс-конференции в среду, что олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее" могут изменить через три месяца, передают "Известия".

Сообщается, что Бах предложил добавить к девизу слово "вместе".

"Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен", — сказал глава МОК.

Олимпийский девиз состоит из трех латинских слов citius, altius, fortius, которые и переводятся на русский язык как "быстрее, выше, сильнее". Впервые эту фразу произнес французский священник Анри Мартин Дидон на открытии спортивных соревнований в его колледже. В 1894 году девиз утвердил Олимпийский конгресс, и он появился на главной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК, опубликованного летом 1894 года.

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