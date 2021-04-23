Три матча группового этапа Евро-2020 перенесены из Дублина в Санкт-Петербург

УЕФА перенес еще несколько встреч сборных по футболу в рамках группового этапа Евро-2020, матчи пройдут на стадионе "Газпром Арена".

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес три матча группового этапа ЕВРО-2020 из Дублина в Санкт-Петербург, сообщается в релизе УЕФА.

"Три матча группы E, первоначально запланированные в Дублине, будут перенесены на стадион "Газпром Арена" (ранее "Санкт-Петербург"), который также примет три матча группы B и четвертьфинал. Матч 1/8 финала ЕВРО, первоначально запланированный в Дублине, будет перенесен на стадион "Уэмбли" в Лондоне", - говорится в релизе, который цитирует РИА Новости.

Таким образом, "Газпром Арена" примет в общей сложности семь матчей Евро-2020.

Четыре матча турнира, проведение которых было запланировано в испанском Бильбао, были перенесены в Севилью. Власти Севильи подтвердили допуск 30% болельщиков на стадион.

"Мы много работали с принимающими ассоциациями и местными властями, чтобы обеспечить безопасную и праздничную атмосферу на матчах, и я очень рад, что мы можем приветствовать зрителей на всех играх, - сказал глава УЕФА Александер Чеферин. - УЕФА выражает признательность и благодарность Бильбао и Дублину, которые считаются хорошими городами для проведения будущих турниров УЕФА, национальным и региональным правительствам Испании и Ирландии, а также всем местным заинтересованным сторонам за их преданность делу, профессионализм и усилия".

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