17:01 23 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.68
  • USD17.99
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Стадион Газпром Арена в Санкт-Петербурге.

Три матча группового этапа Евро-2020 перенесены из Дублина в Санкт-Петербург

© Sputnik / Михаил Киреев
Спорт
Получить короткую ссылку
30 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/17/34500750.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210423/34501047/Tri-matcha-gruppovogo-etapa-EVRO-pereneseny-iz-Dublina-v-Sankt-Peterburg.html

УЕФА перенес еще несколько встреч сборных по футболу в рамках группового этапа Евро-2020, матчи пройдут на стадионе "Газпром Арена".

КИШИНЕВ, 23 апр  – Sputnik. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес три матча группового этапа ЕВРО-2020 из Дублина в Санкт-Петербург, сообщается в релизе УЕФА.

"Три матча группы E, первоначально запланированные в Дублине, будут перенесены на стадион "Газпром Арена" (ранее "Санкт-Петербург"), который также примет три матча группы B и четвертьфинал. Матч 1/8 финала ЕВРО, первоначально запланированный в Дублине, будет перенесен на стадион "Уэмбли" в Лондоне", - говорится в релизе, который цитирует РИА Новости.

Таким образом, "Газпром Арена" примет в общей сложности семь матчей Евро-2020.

Четыре матча турнира, проведение которых было запланировано в испанском Бильбао, были перенесены в Севилью. Власти Севильи подтвердили допуск 30% болельщиков на стадион.

"Мы много работали с принимающими ассоциациями и местными властями, чтобы обеспечить безопасную и праздничную атмосферу на матчах, и я очень рад, что мы можем приветствовать зрителей на всех играх, - сказал глава УЕФА Александер Чеферин. - УЕФА выражает признательность и благодарность Бильбао и Дублину, которые считаются хорошими городами для проведения будущих турниров УЕФА, национальным и региональным правительствам Испании и Ирландии, а также всем местным заинтересованным сторонам за их преданность делу, профессионализм и усилия".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Чемпионаты Евро-2020 могут пройти без зрителей
Отложенный Евро-2020: сроки определены, организаторы подтвердили готовность

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Бабочка на лице девушки, Бишкек.
Фото: живая планета Земля - наш общий дом
Художник украшает московские арки панно и мозаикой
Видео: вместо холста - панно и мозаика на стенах обычных "сталинок"
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться