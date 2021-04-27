СМИ: ряд японских городов отказываются от приема олимпийцев из-за COVID-19

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Ряд японских городов отказывается от планов по размещению олимпийских команд в преддверии Олимпийских игр в Токио. Это связано с дорогостоящими мерами безопасности в связи с пандемией коронавируса, пишет Франс Пресс.
При этом, не все города, принимающие спортсменов, отказываются от своих планов. Так, например, город Цуруока в северной префектуре Ямагата примет несколько десятков олимпийских и паралимпийских атлетов из Молдовы и Германии, а город Тоттори примет команды Ямайки по плаванию, гимнастике и гребцов-паралимпийцев. Отмечается, что в случае разрешения на размещение спортсмены будут жить только в своих городках и перемещаться по обозначенным маршрутам, избегая контактов с местными жителями.
Игры в Токио должны была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но были перенесены на год из-за коронавируса. В итоге Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Изначально планировалось участие 10-12 тысяч спортсменов, однако из-за коронавируса это число будет сокращено.
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