СМИ: ряд японских городов отказываются от приема олимпийцев из-за COVID-19

В случае разрешения на размещение спортсмены будут жить только в своих городках и перемещаться по обозначенным маршрутам, избегая контактов с местными жителями.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Ряд японских городов отказывается от планов по размещению олимпийских команд в преддверии Олимпийских игр в Токио. Это связано с дорогостоящими мерами безопасности в связи с пандемией коронавируса, пишет Франс Пресс.

Договоры о приеме спортсменов и официальных лиц Олимпиады подписали свыше 500 муниципалитетов Японии, уточняет РИА Новости . Но многие города отказываются от размещения олимпийцев, так как жителям этих районов Японии придется избегать любых физических контактов, посещений школ и тренировок на открытом воздухе. Также одной из причин отказа муниципалитетов от приема гостей называются затраты на их размещение, которые должны покрываться из бюджетов указанных городов.

При этом, не все города, принимающие спортсменов, отказываются от своих планов. Так, например, город Цуруока в северной префектуре Ямагата примет несколько десятков олимпийских и паралимпийских атлетов из Молдовы и Германии, а город Тоттори примет команды Ямайки по плаванию, гимнастике и гребцов-паралимпийцев. Отмечается, что в случае разрешения на размещение спортсмены будут жить только в своих городках и перемещаться по обозначенным маршрутам, избегая контактов с местными жителями.

Игры в Токио должны была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но были перенесены на год из-за коронавируса. В итоге Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Изначально планировалось участие 10-12 тысяч спортсменов, однако из-за коронавируса это число будет сокращено.

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