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Впервые в истории РФ: российское золото в миксте на ЧЕ по бадминтону

© Sputnik / Максим Богодвид
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210502/34610774/vpervye-v-istorii-rf-rossiyskoe-zoloto-v-mikste-na-che-po-badmintonu.html

Российским спортсменам удалось одолеть первых сеянных на турнире, переломив ход финального поединка.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Впервые в российской истории Родион Алимов и Алина Давлетова стали победителями чемпионата Европы по бадминтону в смешанном парном разряде. 

Сборная России выиграла золото Оберхофа: безмедальная серия прервана.
© AFP 2021 / TOBIAS SCHWARZ
Сборная России выиграла золото Оберхофа: безмедальная серия прервана

Соревнования проходят в Киеве. Алимов и Давлетова были шестыми сеянными. В противостоянии за золото континентального первенства они одержали верх над английской парой Лорен Смит/Маркус Эллис (первые сеянные) – 11:21, 21:16, 21:15.

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