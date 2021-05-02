Впервые в истории РФ: российское золото в миксте на ЧЕ по бадминтону

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Впервые в российской истории Родион Алимов и Алина Давлетова стали победителями чемпионата Европы по бадминтону в смешанном парном разряде.

Соревнования проходят в Киеве. Алимов и Давлетова были шестыми сеянными. В противостоянии за золото континентального первенства они одержали верх над английской парой Лорен Смит/Маркус Эллис (первые сеянные) – 11:21, 21:16, 21:15.

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Чемпионат Европы 2022 года предстоит провести в финском городе Вантаа.

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