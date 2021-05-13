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Кубок Чемпионов

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Стамбула в Порту

© Sputnik / Антон Денисов
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210513/34730400/uefa-perenes-final-Ligi-chempionov-iz-stambula-v-portu.html

Продажа билетов на матч начнется 24 мая. Финальное количество зрителей на финал Лиги чемпионов будет определено УЕФА вместе с властями Португалии и Федерацией футбола страны.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Финальный матч футбольной Лиги чемпионов сезона 2020-2021 между английскими клубами "Манчестер Сити" и "Челси" перенесен из Стамбула в Порту, сообщается в релизе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Местом встречи футбольных команд станет стадион "Драгау". Финал состоится 29 мая, сообщает РИА Новости.

Решение о переносе финала было принято после того, как Англия включила Турцию в "красный список" стран, по возвращении из которых предписан карантин. Это бы означало отсутствие британских болельщиков на матче.

Футбольный мяч
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Количество болельщиков от каждой команды, которые смогут присутствовать на финале, такое же, как и планировалось в Стамбуле - по шесть тысяч человек на каждую команду. Окончательное количество зрителей на финал Лиги чемпионов будет определено УЕФА вместе с властями Португалии и Федерацией футбола страны. Продажа билетов на матч начнется 24 мая.

Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле еще в 2020 году, но матчи турнира из-за пандемии коронавируса, начиная с четвертьфинала, были перенесены в Лиссабон.

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