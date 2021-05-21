Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

В субботу сборной России по хоккею предстоит игра с командой Великобритании. Чемпионат мира проходит в Риге.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в первом матче чемпионата мира, который проходит в Риге, передает РИА Новости.

Встреча группы А, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу россиян, в составе которых шайбы забросили Антон Бурдасов (5-я минута), Артем Швец-Роговой (36), Александр Барабанов (46) и Михаил Григоренко (60). У проигравших отличились Якуб Флек (10), Якуб Врана (38) и Доминик Кубалик (58).

В субботу сборной России предстоит игра с командой Великобритании.

Помимо названных команд, в группу А также попали Швеция, Дания, Белоруссия, Словакия и Швейцария.

В группе В выступают Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.

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