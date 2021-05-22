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Игроки сборной России радуются забитой шайбе в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Великобритании и России. В центре – автор гола Антон Бурдасов (Россия).

Россия разгромила Великобританию в матче ЧМ по хоккею

© Sputnik / Григорий Сысоев
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210522/34842380/Rossiya-razgromila-Velikobritaniyu-v-matche-ChM-po-khokkeyu.html

84-й по счету Чемпионат мира по хоккею с шайбой проходит в столице Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Сборная России одержала победу над командой Великобритании в своем втором матче на чемпионате мира по хоккею в Риге, передает РИА Новости.


Встреча группы А завершилась со счетом 7:1 (4:1, 1:0, 2:0). У россиян дубль оформил Антон Бурдасов (шестая и десятая минуты), также голы забили Михаил Григоренко (8), Сергей Толчинский (11), Павел Карнаухов (31), Андрей Кузьменко (50) и Антон Слепышев (54). У британцев отличился Лиам Кирк (19).

Сборная России одержала вторую победу в двух матчах турнира. В следующей игре 24 мая хоккеисты встретятся со словаками.

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