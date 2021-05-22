Россия разгромила Великобританию в матче ЧМ по хоккею

84-й по счету Чемпионат мира по хоккею с шайбой проходит в столице Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Сборная России одержала победу над командой Великобритании в своем втором матче на чемпионате мира по хоккею в Риге, передает РИА Новости.

Встреча группы А завершилась со счетом 7:1 (4:1, 1:0, 2:0). У россиян дубль оформил Антон Бурдасов (шестая и десятая минуты), также голы забили Михаил Григоренко (8), Сергей Толчинский (11), Павел Карнаухов (31), Андрей Кузьменко (50) и Антон Слепышев (54). У британцев отличился Лиам Кирк (19).

Сборная России одержала вторую победу в двух матчах турнира. В следующей игре 24 мая хоккеисты встретятся со словаками.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova