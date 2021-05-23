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Хоккеисты сборной Белоруссии радуются заброшенной шайбе

Белоруссы обыграли шведов на ЧМ по хоккею в Риге

© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Спорт
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Sputnik Молдова
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В столице Латвии продолжаются игры в рамках чемпионата мира по хоккею с шайбой, для Белоруссии матч со сборной Швеции оказался удачным.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Сборная Белоруссии одержала победу над командой Швеции в матче чемпионата мира по хоккею в Риге, передает РИА Новости.

Игроки сборной России радуются забитой шайбе в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Великобритании и России. В центре – автор гола Антон Бурдасов (Россия).
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Встреча соперников сборной России по группе A, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу команды Белоруссии. Шайбу забросил Герман Нестеров на 41-й минуте.

Для шведов это второе поражение в двух матчах, белорусы одержали первую победу при одном поражении.

В следующем матче турнира сборная Швеции 25 мая сыграет с командой Швейцарии, днем ранее сборная Белоруссии встретится с командой Чехии.

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