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Русский Халк установил новый мировой рекорд по буксировке вертолета

Рекорд по буксировке: "Русский халк" сдвинул самый тяжелый в мире вертолет

© Photo : предоставлено Сергеем Агаджаняном
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210524/34867973/rekord-po-buksirovke-russkiy-khalk-sdvinul-samyy-tyazhelyy-v-mire-vertolet.html

Уникальность рекорда по силовому экстриму с вертолетом Ми-26 состоит в том, что вертолет "снят" без помощи специальных приспособлений, таких как лестница.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Рекордсмен России и мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян по прозвищу "Русский Халк" установил мировой рекорд по буксировке самого тяжелого в мире 40-тонного вертолета Ми-26, сообщил РИА Новости президент Федерации силового экстрима РФ, главный тренер сборной России Василий Грищенко.

В понедельник удалось зафиксировать рекорды сразу по нескольким категориям, в частности: "буксировка самого тяжелого вертолета", "буксировка самого тяжелого веса", "буксировка самого тяжелого транспортного средства".

"Русский Халк" установил новый мировой рекорд: он сдвинул с места и отбуксировал без специальных средств на 17 метров за 42 секунды самый тяжелый в мире вертолет Ми-26. При этом он надул до разрыва медицинскую грелку", – сказал Грищенко.

Сам спортсмен заявил РИА Новости, что дата 24 мая выбрана не случайно: в России отмечается День славянской культуры и письменности.

"Своим рекордом я хочу побудить российскую молодежь к изучению своих истоков. Не сидеть с гаджетом в руках, а заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, быть примером для других, настоящим защитником Отечества", – сказал Агаджанян.

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© Ruptly
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По его словам, уникальность рекорда по силовому экстриму с вертолетом Ми-26 состоит в том, что вертолет "снят" без помощи специальных приспособлений, таких как лестница, которую используют силовые экстремалы для буксировки транспортных средств такого веса. Спортсмен использовал только канат.

"А самым уникальным и невозможным с точки зрения обывателя является то, что одновременно с буксировкой вертолета я надул до разрыва медицинскую грелку объемом три литра, как это я уже делал в своих комбинированных трюках, которые также стали мировыми рекордами", – сообщил Агаджанян.

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