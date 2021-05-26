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В России утвердили программу подготовки к ЕВРО-2020

© Sputnik / Антон Денисов
Спорт
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Sputnik Молдова
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В числе мероприятий – комплексная подготовка стадиона "Санкт-Петербург" и тренировочных площадок к турниру.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Правительство России утвердило программу подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости. Финальный документ включает 15 мероприятий.

Сборная Молдовы по футболу
© Facebook / Federația Moldovenească de Fotbal
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"Летом в Санкт-Петербурге состоится семь матчей чемпионата Европы по футболу. Чтобы провести их на высоком уровне, правительство утвердило программу подготовки к континентальному первенству. Документ включает 15 мероприятий. В их числе – комплексная подготовка стадиона "Санкт-Петербург" и тренировочных площадок к турниру. Подчеркивается, что вся спортивная инфраструктура должна полностью соответствовать требованиям УЕФА", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что документ предусматривает разработку планов транспортного обслуживания и медицинского обеспечения, проведение проверок электросетей, утверждение культурной программы и подготовку фан-зон.

ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира: шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал.

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