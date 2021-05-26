Россия обыграла Данию на ЧМ по хоккею в Риге

В латвийской столице продолжаются встречи в рамках Чемпионата мира по хоккею с шайбой, в следующем матче турнира сборная России сыграет с командой Швейцарии.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Хоккеисты сборной России одержали победу над командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира в Риге, передает РИА Новости.

Встреча группы А завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу россиян. У победителей шайбы забросили Иван Морозов (40-я минута), Александр Барабанов (50) и Дмитрий Воронков (57). Голкипер российской сборной Александр Самонов провел свой первый "сухой" матч на турнире, отразив 18 бросков по своим воротам.

Сборная России одержала третью победу в четырех матчах турнира, набрала девять очков и вернулась на первое место в таблице группы А. Команда Дании, проигравшая второй матч из четырех, идет на четвертой строчке (пять очков).

В следующем матче турнира сборная России сыграет с командой Швейцарии 29 мая, датская команда 28 мая встретится со сборной Белоруссии.

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