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Лига чемпионов

Чеферин пояснил, насколько реально изменение решающей стадии Лиги чемпионов

© Sputnik / Антон Денисов
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210529/34928420/cheferin-naskolko-realno-izmenenie-reshayuschey-stadii-ligi-chempionov.html

Ранее сообщалось, что УЕФА рассматривает возможность проведения финальной стадии Лиги чемпионов в формате "Финала четырех" в одном городе.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин заявил, что ему нравится формат "Финала четырех" для решающей стадии Лиги чемпионов, но отметил, что решение о реформировании турнира на данный момент не принято, сообщает РИА Новости.

Ранее газета New York Times написала, что УЕФА рассматривает возможность проведения финальной стадии Лиги чемпионов в формате "Финала четырех" в одном городе.

"Я за "Финал четырех" в Лиге чемпионов. Он мог бы быть эффективным с точки зрения получения дохода, если все будет сделано правильно. Но каждый должен высказать свою точку зрения. Мы обсуждаем это, но ничего еще не решено", – приводит слова Чеферина Рейтер со ссылкой на L'Equipe.

Сборная Молдовы по футболу. Архивное фото
© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Сборная Молдовы по футболу сыграет товарищеский матч с Турцией
В минувшем сезоне из-за пандемии противостояния между клубами, начиная с четвертьфиналов, проходили в Лиссабоне.

"Нам понравился "Финал восьми" в прошлом году в Португалии. Но "Финал восьми" длится более двух недель, это слишком много. Что касается проведения "Финала четырех" после 2024 года, то тут есть свои преимущества и недостатки. С одной стороны, это может быть фантастическое событие: неделя футбола может быть дополнена другими мероприятиями, например, концертами. Но для клубов это означает потерю домашних матчей", – сказал Чеферин.

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