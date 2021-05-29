Сборная России по хоккею победила швейцарцев на ЧМ

На четыре шайбы россиян соперники ответили лишь одним точным броском, теперь команда РФ лидирует в группе.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Cборная России по хоккею выиграла у команды Швейцарии на групповой стадии чемпионата мира, который проходит в Риге, и таким образом одержала четвертую победу на турнире.

Поединок группы А завершился со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) в пользу россиян. Голами в сборной РФ отметились Антон Бурдасов (36-я минута), Павел Карнаухов (51 минута) и Сергей Толчинский (53 и 60 минуты). У швейцарцев шайбу забросил Нико Хишер (49-я минута).

© Sputnik / Григорий Сысоев Хоккей. Чемпионат мира. Матч Швейцария - Россия

"Поздравляю страну с очень важной победой, которая была очень непростой. Но простых больше и не будет, поэтому наша команда играла в хорошем стиле, напористо, чувствовала уверенность. Достойная победа, которая очень важна. Швейцария – тяжелый соперник, вдохновленный и мотивированный, поэтому мы рады сегодняшнему успеху", – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Теперь в активе россиян 12 очков. Сборная вышла в единоличные лидеры группы А, опережая швейцарцев (9 очков), идущих вторыми.

В следующей игре российские хоккеисты встретятся с командой Швеции. Матч запланирован на 31 мая.

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