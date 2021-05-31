Россия вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Сборная России обеспечила себе место в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею с шайбой, который проходит в Риге.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Россияне в понедельник в Риге провели матч с командой Швеции, после основного времени счет в матче был ничейным 2:2 (0:1, 0:0, 2:1). Игра продолжилась в овертайме, который также окончился ничьей - 2:2. В серии буллитов России удалось вырвать победу 3:2.

© Sputnik / Григорий Сысоев Хоккей. Чемпионат мира. Матч Россия - Швеция

Матч выдался для российской сборной достаточно напряженным, однако команда вышла на первое место в группе А, набрав 14 очков.

© Sputnik / Григорий Сысоев Хоккей. Чемпионат мира. Матч Россия - Швеция

Соперник россиян по четвертьфиналу станет известен после заключительных матчей группового этапа во вторник, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник сборная США победила сборную Германии со счетом 2:0 и досрочно вышла в плей-офф. Дания потеряла возможность выхода в четвертьфинал, уступив сборной Чехии, встреча завершилась со счетом 2:1.

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