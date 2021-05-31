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Игроки сборной России Михаил Григоренко, Дмитрий Воронков, Артем Зуб (слева направо) радуются забитой шайбе в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами России и Швеции.

Россия вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

© Sputnik / Григорий Сысоев
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210531/34951476/Rossiya-vyshla-v-pley-off-chempionata-mira-po-khokkeyu.html

Сборная России обеспечила себе место в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею с шайбой, который проходит в Риге.

КИШИНЕВ, 31 мая  – Sputnik. Россияне в понедельник в Риге провели матч с командой Швеции, после основного времени счет в матче был ничейным 2:2 (0:1, 0:0, 2:1). Игра продолжилась в овертайме, который также окончился ничьей - 2:2. В серии буллитов России удалось вырвать победу 3:2.

Слева направо: Артем Зуб (Россия), Пер Линдхольм (Швеция) и вратарь Александр Самонов (Россия) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами России и Швеции.
© Sputnik / Григорий Сысоев
Хоккей. Чемпионат мира. Матч Россия - Швеция

Матч выдался для российской сборной достаточно напряженным, однако команда вышла на первое место в группе А, набрав 14 очков. 

Слева направо:Антон Слепышев (Россия) и Адриан Кемпе (Швеция) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами России и Швеции.
© Sputnik / Григорий Сысоев
Хоккей. Чемпионат мира. Матч Россия - Швеция

Соперник россиян по четвертьфиналу станет известен после заключительных матчей группового этапа во вторник, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник сборная США победила сборную Германии со счетом 2:0 и досрочно вышла в плей-офф. Дания потеряла возможность выхода в четвертьфинал, уступив сборной Чехии, встреча завершилась со счетом 2:1.

 

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