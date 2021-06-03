Россия уступила Канаде в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборная России стартовала в плей-офф чемпионата мира по хоккею в Риге, параллельно матчу с Канадой проходила встреча Финляндия — Чехия.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Сборная России проиграла в овертайме команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.

© Sputnik / Григорий Сысоев Хоккей. Чемпионат мира. Матч Россия - Канада

Игра завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу канадской сборной. В основное время на гол Евгения Тимкина (35-я минута) канадцы ответили шайбой Адама Энрике (46). Победу сборной Канады на третьей минуте овертайма принес Эндрю Манджапане, передает РИА Новости.

Ранее стали известны первые полуфиналисты турнира. Сборная США разгромила команду Словакии со счетом 6:1. В другом матче немцы впервые с 2010 года пробились в полуфинал, победив по буллитам швейцарцев — 3:2.

Сборная Финляндии стала последним полуфиналистом чемпионата мира по хоккею, обыграв команду Чехии 1:0.

Таким образом, в полуфиналах, которые пройдут 5 июня, сыграют США – Канада и Финляндия - Германия.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova