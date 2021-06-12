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Кристиан Эриксен

Сборная России пожелала здоровья датчанину Эриксену

© Sputnik / Антон Денисов
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210612/35100698/sbornaya-rossii-pozhelala-zdorovya-datchaninu-eriksenu.html

В концовке первой сорокапятиминутки датский полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание. Медики несколько минут оказывали ему помощь на поле, а затем игрока увезли с газона.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Сборная России пожелала здоровья датскому футболисту Кристиану Эриксену, потерявшему сознание в субботу в конце первого тайма матча чемпионата Европы против Финляндии.

Встреча Дания - Финляндия в группе В, где также выступает сборная РФ, началась 12 июня в Копенгагене. В концовке первой сорокапятиминутки Эриксен потерял сознание. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, включая непрямой массаж сердца. Позднее футболиста увезли в подтрибунное помещение. Команды проследовали за ним.

"Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским "Интером". Надеемся, что все обойдется", – говорится в сообщении сборной России в Twitter.

​Поединок между Данией и Финляндией был прерван по решению УЕФА.

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