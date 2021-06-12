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Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле

УЕФА: Эриксен в госпитале, его состояние стабилизировали

© REUTERS / WOLFGANG RATTAY
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210612/35100823/uefa-eriksen-v-gospitale-ego-sostoyanie-stabilizirovali.html

Поединок между Данией и Финляндией был прерван по решению УЕФА, а футболиста доставили в медицинское учреждение.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, потерявший сознание во время матча ЕВРО-2020 с командой Финляндии, госпитализирован, его состояние стабилизировали. Об этом говорится в сообщении УЕФА, опубликованном в Twitter.

​Встреча Дания - Финляндия в группе В, где также выступает сборная РФ, началась 12 июня в Копенгагене. В концовке первой сорокапятиминутки Эриксен потерял сознание.

На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, включая непрямой массаж сердца. Позднее футболиста увезли в подтрибунное помещение. Команды проследовали за ним.

Сборная России ранее пожелала Эриксену здоровья.

"Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским "Интером". Надеемся, что все обойдется", – говорится в сообщении сборной России в Twitter.

​Поединок между Данией и Финляндией был прерван по решению УЕФА.

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