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Матч сборных Дании и Финляндии

Финляндия выиграла у датчан на Евро в прерывавшемся матче

© REUTERS / JONATHAN NACKSTRAND
Спорт
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Sputnik Молдова
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После продолжительного перерыва в связи с оказанием медпомощи Кристиану Эриксену, игру между Данией и Финляндией возобновили. В итоге финны сумели отличиться, а датчане не реализовали пенальти.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Футболисты сборной Финляндии с минимальным счетом обыграли команду Дании в матче чемпионата Европы, который почти на два часа прерывался.

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле.
© REUTERS / WOLFGANG RATTAY
Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле.

​Встреча Дания - Финляндия в группе В, где также выступает сборная РФ, началась 12 июня в Копенгагене. В концовке первой сорокапятиминутки Эриксен потерял сознание.

На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, включая непрямой массаж сердца. Позднее футболиста увезли в подтрибунное помещение. Команды проследовали за ним.

Сборная России ранее пожелала Эриксену здоровья.

"Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским "Интером". Надеемся, что все обойдется", – говорится в сообщении сборной России в Twitter.

​Поединок между Данией и Финляндией был временно прерван по решению УЕФА, а затем возобновился в 21.30. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу финской команды. Единственный гол на 60-й минуте забил Йоэль Похьянпало, который не стал праздновать взятие ворот. На 74-й минуте полузащитник датчан Пьер-Эмиль Хейбьерг не смог реализовать пенальти.

В то же время в УЕФА сообщали, что Эриксен был госпитализирован, а его состояние стабилизировали.

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