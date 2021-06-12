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Игроки сборной Бельгии радуются забитому голу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Бельгии и России

Сборная России уступила Бельгии на ЕВРО-2020

© Sputnik / Alexei Danichev
Спорт
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Sputnik Молдова
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Поединок прошел в Санкт-Петербурге и завершился крупной победой гостевой команды. Форвард бельгийцев оформил дубль.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Сборная России в стартовом для себя матче на чемпионате Европы проиграла в Санкт-Петербурге команде Бельгии.

  • Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия
    © Sputnik / Владимир Астапкович
  • Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия
    © Sputnik / Alexei Danichev
  • Игрок сборной России Юрий Жирков, игрок сборной России Георгий Джикия, игрок сборной Бельгии Дрис Мертенс, игрок сборной Бельгии Ромелу Лукаку (слева направо) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Бельгии и России.
    Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия
    © Sputnik / Alexei Danichev
  • Игрок сборной России Магомед Оздоев, игрок сборной Бельгии Ромелу Лукаку и игрок сборной России Юрий Жирков (слева направо) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Бельгии и России
    Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия
    © Sputnik / Владимир Астапкович
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© Sputnik / Владимир Астапкович
Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия

Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. Дубль оформил нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку (10 и 88 минуты). Еще один мяч в сетку ворот Антона Шунина отправил защитник Тома Менье (34 минута).

Вратарь сборной России Антон Шунин (слева) пропускает мяч в свои ворота в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Бельгии и России
© Sputnik / Владимир Астапкович
Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия

Во второй встрече группы "В" ранее футболисты команды Финляндии с минимальным счетом 1:0 одержали верх над датчанами.

Уже 16 июня россияне сыграют с Финляндией, а на следующий день датчане сразятся с бельгийцами.

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