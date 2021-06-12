Сборная России уступила Бельгии на ЕВРО-2020

Поединок прошел в Санкт-Петербурге и завершился крупной победой гостевой команды. Форвард бельгийцев оформил дубль.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Сборная России в стартовом для себя матче на чемпионате Европы проиграла в Санкт-Петербурге команде Бельгии.

Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия © Sputnik / Владимир Астапкович

Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия © Sputnik / Alexei Danichev

Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия © Sputnik / Alexei Danichev

Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия © Sputnik / Владимир Астапкович 1 / 4 © Sputnik / Владимир Астапкович Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия

Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. Дубль оформил нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку (10 и 88 минуты). Еще один мяч в сетку ворот Антона Шунина отправил защитник Тома Менье (34 минута).

© Sputnik / Владимир Астапкович Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия

Во второй встрече группы "В" ранее футболисты команды Финляндии с минимальным счетом 1:0 одержали верх над датчанами.

Уже 16 июня россияне сыграют с Финляндией, а на следующий день датчане сразятся с бельгийцами.

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