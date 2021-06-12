Сборная России уступила Бельгии на ЕВРО-2020

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Сборная России в стартовом для себя матче на чемпионате Европы проиграла в Санкт-Петербурге команде Бельгии.
- Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия© Sputnik / Владимир Астапкович
- Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия© Sputnik / Alexei Danichev
- Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия© Sputnik / Alexei Danichev
- Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия© Sputnik / Владимир Астапкович
Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. Дубль оформил нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку (10 и 88 минуты). Еще один мяч в сетку ворот Антона Шунина отправил защитник Тома Менье (34 минута).
Во второй встрече группы "В" ранее футболисты команды Финляндии с минимальным счетом 1:0 одержали верх над датчанами.
Уже 16 июня россияне сыграют с Финляндией, а на следующий день датчане сразятся с бельгийцами.
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