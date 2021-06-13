Врач рассказал, что произошло с Эриксеном на поле

Искусственное дыхание и реанимирование игрока – медик сборной Дании рассказал, что происходило на футбольном поле.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Cразу после потери сознания у хавбека датчан Кристиана Эриксена был пульс, но внезапно он пропал, после чего было принято решение начать реанимационные мероприятия. Об этом сообщил врач сборной Дании по футболу Мортен Боэсен, пишет РИА Новости.

"Сначала он дышал, у него был пульс, но внезапно все поменялось. И, как вы видели, мы начали делать ему искусственное дыхание. Нам удалось реанимировать Кристиана. Когда его везли в больницу, он разговаривал со мной", – сказал специалист.

© Sputnik / Alexei Danichev Российские болельщики на матче с Бельгией желают Эриксену выздоровления

​Встреча Дания - Финляндия в группе В, где также выступает сборная РФ, началась 12 июня в Копенгагене. В концовке первой сорокапятиминутки Эриксен потерял сознание.

На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, включая непрямой массаж сердца. Позднее футболиста увезли в подтрибунное помещение. Команды проследовали за ним.

Сборная России ранее пожелала Эриксену здоровья.

"Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским "Интером". Надеемся, что все обойдется", – говорится в сообщении сборной России в Twitter.

Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским «Интером». Надеемся, что все обойдётся.#EURO2020 — Сборная России (@TeamRussia) June 12, 2021

​Поединок между Данией и Финляндией был временно прерван по решению УЕФА, а затем возобновился в 21.30. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу финской команды. Единственный гол на 60-й минуте забил Йоэль Похьянпало, который не стал праздновать взятие ворот. На 74-й минуте полузащитник датчан Пьер-Эмиль Хейбьерг не смог реализовать пенальти.

В то же время в УЕФА сообщали, что Эриксен был госпитализирован, а его состояние стабилизировали.

Following the medical emergency involving Denmark's player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised. — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

Во втором матче группы В бельгийцы со счетом 3:0 обыграли сборную России.

Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия © Sputnik / Владимир Астапкович

Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия © Sputnik / Alexei Danichev 1 / 2 © Sputnik / Владимир Астапкович Футбол. ЧЕ-2020. Матч Бельгия - Россия

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova