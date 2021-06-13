Тренер датчан: Эриксен пережил остановку сердца

Сразу после потери сознания у Кристиана Эриксена был пульс, но затем он внезапно пропал, поэтому медики тут же приступили к реанимационным мероприятиям.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен в матче чемпионата Европы со сборной Финляндии перенес остановку сердца на поле. Об этом заявил главный тренер датчан Каспер Хьюлманд, пишет РИА Новости.

"Кристиан Эриксен перенес остановку сердца", – сказал он в ходе пресс-конференции.

В свою очередь, медик датской национальной команды Мортен Боэсен заявил, что обследования пока не выявили у хавбека проблем со здоровьем. Состояние футболиста остается стабильным.

"Результаты обследований, которые были сделаны к этому моменту, выглядят хорошо", – отметил медик.

Ранее Боэнсен заявлял, что сразу после потери сознания у Эриксена был пульс, но затем он внезапно пропал. Тогда же было принято решение начать реанимационные мероприятия.

​Встреча Дания - Финляндия в группе В, где также выступает сборная РФ, прошла 12 июня в Копенгагене. В концовке первой сорокапятиминутки Эриксен потерял сознание.

На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, включая непрямой массаж сердца. Позднее футболиста увезли в подтрибунное помещение. Команды проследовали за ним.

Сборная России ранее пожелала Эриксену здоровья.

"Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским "Интером". Надеемся, что все обойдется", – говорится в сообщении сборной России в Twitter.

Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским «Интером». Надеемся, что все обойдётся.#EURO2020 — Сборная России (@TeamRussia) June 12, 2021

​Поединок между Данией и Финляндией был временно прерван по решению УЕФА, а затем возобновился в 21.30. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу финской команды. Единственный гол на 60-й минуте забил Йоэль Похьянпало, который не стал праздновать взятие ворот. На 74-й минуте полузащитник датчан Пьер-Эмиль Хейбьерг не смог реализовать пенальти.

Во втором матче группы В бельгийцы со счетом 3:0 обыграли сборную России.

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