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Хавбек "Интера" Кристиан Эриксен приходит в себя после сердечного приступа

© Sputnik / Alexei Danichev
Спорт
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Sputnik Молдова
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В конце первого тайма матча Дания – Финляндия игрок датской сборной в безобидной ситуации упал на газон, потеряв сознание.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Кристиан Эриксен, полузащитник миланского "Интера" и сборной Дании заявил, что "не сдается" после сердечного приступа, который настиг его во время матча Евро-2020 против Финляндии. Об этом футболист рассказал в интервью итальянскому изданию Gazzetta dello Sport.

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле.
© REUTERS / WOLFGANG RATTAY
Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле.
"Спасибо, я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что произошло. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы сделали для меня", – цитирует слова датского хавбека Спорт-Экспресс.
Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле.
© REUTERS / WOLFGANG RATTAY
Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле.

Напомним, на 42-й минуте первого тайма матча Дания – Финляндия случился жуткий момент – полузащитник хозяев Кристиан Эриксен в безобидной ситуации упал на газон, потеряв сознание. Подбежавшие партнеры сразу же поняли, что случилось что-то серьезное, перевернув тело футболиста так, чтобы у Эриксена не запал язык и он не задохнулся. При этом на одном из планов можно было заметить его остекленевший и безжизненный взгляд. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. 

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