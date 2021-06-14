ЕВРО-2020: кот Ахилл впервые ошибся: сборная Словакии победила поляков

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Кот-оракул Ахилл из Петербурга впервые допустил ошибку в прогнозе на матч чемпионата Европы по футболу, передает РИА Новости.

Ахилл утром в понедельник предсказал победу сборной Польши над словаками в матче группового этапа, выбрав миску с изображением польского флага. Встреча группы Е состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу словаков.

"Позавтракал за Польшу. Но пусть сегодня победит сильнейший. На Ахилла надейся, а сам не плошай!", - написано в аккаунте кота Ахилла в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ахилл😻AchillesTheCat (@achillcat)

Сборная Словакии по футболу нанесла поражение команде Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Для сборной Словакии это вторая победа в финальных стадиях чемпионатов Европы: ранее словаки обыграли сборную России со счетом 2:1 на групповом этапе ЕВРО-2016.

Позже в понедельник в Севилье состоится еще один матч группы Е Испания - Швеция. 18 июня сборная Словакии сыграет со шведами в Санкт-Петербурге, поляки днем позже в Севилье встретятся с командой Испании.

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