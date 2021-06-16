18:20 16 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.45
  • USD17.70
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.66
Поиск
Футбол. ЧЕ-2020. Матч Финляндия - Россия

Сборная России по футболу выиграла у Финляндии

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Спорт
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/10/35143127.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210616/35144133/sbornaya-rossii-po-futbolu-vyigrala-u-finlyandii.html

Гол на 45-й минуте забил Алексей Миранчук. Матч закончился со счетом 1:0. После двух туров сборная России имеет в своем активе три очка.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Российские футболисты обыграли команду Финляндии во втором матче группового этапа чемпионата Европы, передает РИА Новости.
Встреча группы B, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой команды Станислава Черчесова со счетом 1:0. Единственный гол на 45-й минуте забил Алексей Миранчук.

После двух туров сборная России имеет в своем активе три очка. Следующий матч на турнире россияне проведут в Копенгагене 21 июня с командой Дании.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Сборная России уступила Бельгии на ЕВРО-2020
ЕВРО-2020: кот Ахилл впервые ошибся: сборная Словакии победила поляков

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Вилла Ла Гранж в Женеве.
Фото: заграждения и колючая проволока – как готовятся к саммиту Байдена и Путина
USA: Massive chemical plant fire continues to burn in Illinois
Видео: пожар на химзаводе в США грозит экологической катастрофой
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться