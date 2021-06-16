Сборная России по футболу выиграла у Финляндии

Гол на 45-й минуте забил Алексей Миранчук. Матч закончился со счетом 1:0. После двух туров сборная России имеет в своем активе три очка.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. Российские футболисты обыграли команду Финляндии во втором матче группового этапа чемпионата Европы, передает РИА Новости.

Встреча группы B, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой команды Станислава Черчесова со счетом 1:0. Единственный гол на 45-й минуте забил Алексей Миранчук.

После двух туров сборная России имеет в своем активе три очка. Следующий матч на турнире россияне проведут в Копенгагене 21 июня с командой Дании.

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