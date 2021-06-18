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Матч между Чехией и Хорватией закончился вничью

© Sputnik / Алексей Даничев
Спорт
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https://ru.sputnik.md/world_sports/20210618/35173837/match-mezhdu-chekhiey-i-khorvatiey-zakonchilsya-vnichyu-evro-2020-futbol.html

Игру посетили 5607 зрителей, это на данный момент самая низкая посещаемость на проходящем чемпионате Европы.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Футбольный матч сборных Чехии и Хорватии завершился вничью, передает РИА Новости

© REUTERS / Kai Pfaffenbach / Pool
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Встреча второго тура группы D, прошедшая в пятницу в Глазго, завершилась со счетом 1:1.

У сборной Чехии на 37-й минуте отличился Патрик Шик с пенальти, назначенный после того, как защитник команды Хорватии и петербургского "Зенита" Деян Ловрен разбил ему локтем лицо. В составе хорватов гол забил Иван Перишич на 47-й минуте. Игру посетили 5607 зрителей, это на данный момент самая низкая посещаемость на проходящем чемпионате Европы.

В первом туре сборная Чехии победила команду Шотландии со счетом 2:0, сборная Хорватии уступила команде Англии - 0:1.

Сборная Чехии в следующем матче ЕВРО-2020 в Лондоне встретится с командой Англии, сборная Хорватии в Глазго сыграет с командой Шотландии. Игры пройдут 22 июня.

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