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Российская сборная уступила Дании на ЕВРО-2020

© Sputnik / Владимир Песня
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210621/35196751/russia-denmark-euro-2020.html

Сборная Дании в упорном поединке одержала победу над российской командой в матче третьего тура группового раунда ЕВРО-2020.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Сборная России проиграла команде Дании в матче третьего тура группового раунда чемпионата Европы и не смогла попасть в плей-офф.

Встреча проходила на стадионе "Паркен" в Копенгагене.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу датчан. Голы на счету Миккеля Дамсгора, Юссуфа Поульсена, Андреаса Кристенсена и Йоакима Мехле.

У российской команды отличился Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

По итогам третьего тура россияне оказались на последнем месте в турнирной таблице группы B. Датчане поднялись на вторую строчку в связи с тем, что сборная Финляндии в параллельном матче проиграла Бельгии.

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