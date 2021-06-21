Российская сборная уступила Дании на ЕВРО-2020

Сборная Дании в упорном поединке одержала победу над российской командой в матче третьего тура группового раунда ЕВРО-2020.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Сборная России проиграла команде Дании в матче третьего тура группового раунда чемпионата Европы и не смогла попасть в плей-офф.

Встреча проходила на стадионе "Паркен" в Копенгагене.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу датчан. Голы на счету Миккеля Дамсгора, Юссуфа Поульсена, Андреаса Кристенсена и Йоакима Мехле.

У российской команды отличился Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

По итогам третьего тура россияне оказались на последнем месте в турнирной таблице группы B. Датчане поднялись на вторую строчку в связи с тем, что сборная Финляндии в параллельном матче проиграла Бельгии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova