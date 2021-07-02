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Андрей Рублёв в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии 2021

Андрей Рублев вышел в четвертый круг Уимблдона

Tennis Australia
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210702/35344246/Andrey-Rublev-vyshel-v-chetvertyy-krug-Uimbldona.html

Российский теннисист в матче третьего раунда в сезоне турнира Большого шлема обыграл итальянского соперника Фабио Фоньини.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Российский теннисист Андрей Рублев пробился в четвертый круг Уимблдонского турнира, матчи которого проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне, передает РИА Новости.

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© AP Photo / Andy Brownbill
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В матче третьего раунда в сезоне турнира Большого шлема Рублев (5-й номер посева) обыграл итальянца Фабио Фоньини (26-й) со счетом 6:3, 5:7, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 59 минут.

За выход в 1/4 финала соревнований Рублев поспорит с победителем матча между аргентинцем Диего Шварцманом (9-й) и венгром Мартоном Фучовичем.

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Теги:
Андрей Рублев, Уимблдон, большой теннис

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