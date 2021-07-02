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Игрок сборной Испании Дани Ольмо в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Швейцарии и Испании.

Определился первый полуфиналист Евро-2020

© Sputnik / Владимир Астапкович
Спорт
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Футболисты сборной Испании в Петербурге обыграли в серии пенальти своих соперников - команду Швейцарии.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Футболисты сборной Испании в Санкт-Петербурге обыграли в серии пенальти команду Швейцарии и стали первыми полуфиналистами чемпионата Европы, передает РИА Новости.

Чемпионат Европы по футболу - 2021-1/4
© Sputnik / Vadim Rusu
Все пары 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2020

Основное время матча, который прошел в северной столице России в присутствии более 24 тысяч зрителей, завершилось со счетом 1:1. Оба мяча забили футболисты сборной Швейцарии - Денис Закария (8-я минута, автогол) и Джердан Шакири (68). В дополнительное время голов не случилось, а в серии пенальти точнее оказались испанцы - 3:1.

На 77-й минуте красную карточку получил полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер.

В полуфинале сборная Испании сыграет с победителем матча Бельгия - Италия, который состоится в пятницу в Мюнхене.

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Теги:
полуфинал, футбол, Евро-2020

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