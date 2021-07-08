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Олимпиада в Токио

Олимпиада в Токио пройдет без зрителей

© REUTERS / Eugene Hoshiko/Pool
Спорт
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Sputnik Молдова
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Решение связано с объявлением в Токио режима чрезвычайной ситуации с 12 июля до 22 августа, принятое в четверг правительством Японии.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Олимпийские игры на всех объектах в Токио в 2021 году пройдут без зрителей из-за ситуации с COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо. Об этом объявила министр по делам Игр Тамае Марукава.

Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
© Sputnik / Mihai Caraus
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Ранее сообщалось, что олимпийские соревнования в префектурах Токио, Сайтама, Тиба и Канагава решено проводить без зрителей. Решение связано с объявлением в Токио режима чрезвычайной ситуации с 12 июля до 22 августа, принятое в четверг правительством Японии.

В четверг проходит пятисторонняя встреча с участием Марукавы, главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, главы Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонса, губернатора Токио Юрико Коикэ, главы оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото.

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и продлится до 8 августа.

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Теги:
коронавирус MERS, Токио, Олимпиада

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