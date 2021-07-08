Олимпиада в Токио пройдет без зрителей

Решение связано с объявлением в Токио режима чрезвычайной ситуации с 12 июля до 22 августа, принятое в четверг правительством Японии.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Олимпийские игры на всех объектах в Токио в 2021 году пройдут без зрителей из-за ситуации с COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо. Об этом объявила министр по делам Игр Тамае Марукава.

Ранее сообщалось, что олимпийские соревнования в префектурах Токио, Сайтама, Тиба и Канагава решено проводить без зрителей. Решение связано с объявлением в Токио режима чрезвычайной ситуации с 12 июля до 22 августа, принятое в четверг правительством Японии.

В четверг проходит пятисторонняя встреча с участием Марукавы, главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, главы Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонса, губернатора Токио Юрико Коикэ, главы оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото.

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и продлится до 8 августа.

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