Сборная Италии стала победителем Евро-2020

Футболисты сборной Италии обыграли команду Англии и завоевали золото чемпионата Европы впервые с 1968 года.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Италия одержала победу в матче с Англией в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы. Основное и дополнительное время игры прошло вничью 1:1. Судьба чемпионства решалась в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались итальянцы. Итоговый счет – 3:2.

© AFP 2021 / VINCENZO PINTO Болельщики сборной Италии

Уже на второй минуте матча англичане повели в счете. Гол забил Люк Шоу.

Отыграться итальянцы сумели только во втором тайме. На 67-минуте матча Леонардо Бонуччи сравнял счет.

Впервые итальянцы завоевали трофей в 1968 году. После этого они еще два раза играли в финале, но проиграли французам (2000) и испанцам (2012).

© AFP 2021 / FILIPPO MONTEFORTE Болельщики сборной Италии

На пути к победе на Евро-2020 Италия обыграла сборные Турции, Швейцарии, Уэльса, Австрии, Бельгии, Испании и Англии. Команда Италии после этой победы обновила рекорд национальных сборных по числу игр подряд без поражения - 34 матча (28 побед, 6 ничьих).

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