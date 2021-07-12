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Финал EURO 2020: Италия - Англия

Сборная Италии стала победителем Евро-2020

© REUTERS / CARL RECINE
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210712/35477403/sbornaya-anglii-stala-pobeditelem-euro-2020.html

Футболисты сборной Италии обыграли команду Англии и завоевали золото чемпионата Европы впервые с 1968 года.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Италия одержала победу в матче с Англией в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы. Основное и дополнительное время игры прошло вничью 1:1. Судьба чемпионства решалась в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались итальянцы. Итоговый счет – 3:2.

Finala EURO 2020: Italia - Anglia
© AFP 2021 / VINCENZO PINTO
Болельщики сборной Италии

Уже на второй минуте матча англичане повели в счете. Гол забил Люк Шоу.

Отыграться итальянцы сумели только во втором тайме. На 67-минуте матча Леонардо Бонуччи сравнял счет.

Впервые итальянцы завоевали трофей в 1968 году. После этого они еще два раза играли в финале, но проиграли французам (2000) и испанцам (2012).

Finala EURO 2020: Italia - Anglia
© AFP 2021 / FILIPPO MONTEFORTE
Болельщики сборной Италии

На пути к победе на Евро-2020 Италия обыграла сборные Турции, Швейцарии, Уэльса, Австрии, Бельгии, Испании и Англии. Команда Италии после этой победы обновила рекорд национальных сборных по числу игр подряд без поражения - 34 матча (28 побед, 6 ничьих).

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