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Finala EURO 2020: Anglia - Italia

Сборная Италии стала победителем Евро-2021

© REUTERS / JOHN SIBLEY
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210712/35477403/sbornaya-anglii-stala-pobeditelem-euro-2021.html

Футболисты сборной Италии обыграли команду Англии и завоевали золото чемпионата Европы впервые с 1968 года.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Италия одержала победу в матче с Англией в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы. Основное и дополнительное время игры прошло вничью 1:1. Судьба чемпионства решалась в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались итальянцы. Итоговый счет – 3:2.

Уже на второй минуте матча англичане повели в счете. Гол забил Люк Шоу.

Отыграться итальянцы сумели только во втором тайме. На 67-минуте матча Леонардо Бонуччи сравнял счет.

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