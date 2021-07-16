Церковь в честь Марадоны открылась в Мексике

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Первую в стране и вторую в мире марадонианскую церковь открыл в Мексике аргентинец, живущий в городке Сан-Андрес-Чолула. Он предлагает посещать "храм" любителям футбола как альтернативу католическим церквям, передает РИА Новости.

"Марсело Санкадор, аргентинец, проживающий в мексиканском штате Пуэбла ... решил основать церковь, посвященную Диего", - сообщил мексиканский телеканал 6 в репортаже из футбольного храма.

Марадонианская церковь заполнена фотографиями футбольного бога, как называет Диего Марадону ее основатель. По его словам, тем, кто не хочет идти в христианскую католическую церковь, всегда рады в храме футбола, где можно посмотреть архивные съемки из жизни Диего, поговорить о футболе и выпить кофе с друзьями.

"Это любовь к футболу, мы любим и ценим Марадону. Все мы, аргентинцы, признаем, что он сделал для нас - он дал нам и утвердил нашу идентичность, какая бы сейчас она ни была", - рассказал Санкадор в интервью телеканалу.

Первая в мире марадонианская церковь открылась еще при жизни великого футболиста в аргентинском Росарио, ее основали футбольные фанаты в 2001 году. Она исповедует альтернативные, футбольные 10 заповедей и имеет собственную молитву о "Диего, живущем на земле".

Марадона умер 25 ноября 2020 года после перенесенной операции, ему было 60 лет.

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