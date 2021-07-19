Спортсменка из Молдовы забила гол в Лиге чемпионов по пляжному футболу

В престижном спортивном турнире в Португалии футболистка Ирина Топал выступила за украинскую команду.

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Ирина Топал стала первой молдавской представительницей женского пляжного футбола, которая забила гол в Лиге чемпионов. Об этом сообщила Молдавская федерация футбола.

Престижный европейский турнир по пляжному футболу проходил в португальском городе Назаре. Топал выступила в составе команды Domino's Pizza Metropolitan, чемпиона Украины. В матчах в группе С украинская команда встретилась с соперникам из клубов "Звезда" (Россия), "AIS Playas de San Javier" (Испания), "Red Devils Ladies" (Бельгия), "AD Pasteis" (Португалия) и "Higic Mellila" (Испания).

Наша спортсменка отлично выступила в матче с чемпионкой Бельгии "Red Devils Ladies", в котором ей удалось забить гол в победной для команды игре, которая завершилась со счетом 7:4. Однако украинской команде, занявшей 4-е место в группе, не удалось выйти в плей-офф.

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