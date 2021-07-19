07:37 19 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD17.96
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.66
Поиск
футбольный мяч

Спортсменка из Молдовы забила гол в Лиге чемпионов по пляжному футболу

© Sputnik / Mihai Caraus
Спорт
Получить короткую ссылку
1 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/10/31688980.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210719/35571477/sportsmenka-iz-moldovy-zabila-gol-v-lige-chempionov-po-plyazhnomu-futbolu.html

В престижном спортивном турнире в Португалии футболистка Ирина Топал выступила за украинскую команду.

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Ирина Топал стала первой молдавской представительницей женского пляжного футбола, которая забила гол в Лиге чемпионов. Об этом сообщила Молдавская федерация футбола.

Престижный европейский турнир по пляжному футболу проходил в португальском городе Назаре. Топал выступила в составе команды Domino's Pizza Metropolitan, чемпиона Украины. В матчах в группе С украинская команда встретилась с соперникам из клубов "Звезда" (Россия), "AIS Playas de San Javier" (Испания), "Red Devils Ladies" (Бельгия), "AD Pasteis" (Португалия) и "Higic Mellila" (Испания).

Наша спортсменка отлично выступила в матче с чемпионкой Бельгии "Red Devils Ladies", в котором ей удалось забить гол в победной для команды игре, которая завершилась со счетом 7:4. Однако украинской команде, занявшей 4-е место в группе, не удалось выйти в плей-офф.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Сборная Молдовы по пляжному футболу открывает сезон участием в турнире в Москве
Nistru прошел в следующий этап Лиги чемпионов по пляжному футболу
Теги:
спортсменки, футбол, пляжный футбол

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: футбол, протесты и наводнение – самые яркие кадры недели
Итоги недели в Молдове в одном видео: выборы и новые правила
Итоги недели в Молдове в одном видео: выборы и новые правила
Олимпиада заглушка
Олимпийская сборная Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться