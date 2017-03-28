Невероятно, но факт: в Дубае внедрят роботов в повседневную жизнь

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Вот и дождался мир того момента, когда роботы будут внедрены в повседневную жизнь. Лаборатория искусственного интеллекта в Дубае начнёт обучение правительственных сотрудников и частного сектора для внедрения роботов, сообщает РИА Новости.

Новая лаборатория начала начнет обучение 200 человек. Она также будет постоянно открыта для ученых, студентов и всех желающих.

"Чтобы двигаться в будущее, мы должны пересмотреть работу правительства и ввести искусственный интеллект в наши услуги. У нас нет другого выбора, кроме как принять эту технологию. Мы хотим заменить колл-центры и помогать родителям выбирать школы для детей при помощи когнитивного вычисления", — заявила глава дубайского Smart Dubai Office доктор Аиша бин Бутти бин Бишр.

По мнению разработчиков программы, введение новых технологий в работу этих учреждений значительно упростит ее, а также повысит эффективность.

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