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Космонавт Алексей Леонов

Легендарный космонавт Леонов рассказал, как удивил Стивена Хокинга

© Sputnik/ Владимир Трефилов
Наука и технологии
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Тема:
День космонавтики 2017 (23)
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Накануне Дня космонавтики на презентации фестиваля STARMUS в Москве космонавт Алексей Леонов поделился воспоминаниями, как поставил в неловкое положение физика Стивена Хокинга и поздравлял с днем рождения американского астронавта Нила Армстронга

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik, Мария Шелудякова. Космонавт Алексей Леонов в ходе пресс-конференции, посвященной международному фестивалю STARMUS, рассказал о своем знакомстве с английским физиком Стивеном Хокингом и американским астронавтом Нилом Армстронгом.

Раз в год STARMUS собирает легендарных ученых, космонавтов, астронавтов, музыкантов, чтобы обсудить глобальные проблемы и вдохновить гостей. В 2017 году фестиваль пройдет с 18 по 23 июня в норвежском Тронхейме. Акцент будет сделан на медицину, биологию, нейробиологию, а также будут обсуждаться проблемы кибербезопасности, экономический и политический кризис и социология.

"На первый фестиваль удалось пригласить известных людей: Нила Армстронга, Уильяма Андерса, Стивена Хокинга. Этот человек страдает недугом, но он настолько укреплен силой воли – трудно даже себе представить. Разум у него работает как компьютер! На сегодняшний день все здоровые астрофизики, астрохимики признают за ним первенство. Это удивительная личность", – подчеркнул Леонов.

Космонавт назвал Хокинга особенной личностью, которая обращает на себя внимание огромной аудитории, и рассказал историю о том, как однажды он поставил знаменитого физика в неловкое положение.

Суперлуние, архивное фото
© Sputnik/ Григорий Сысоев
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"Мы обсуждали теорию большого взрыва, и я говорю: "Вот взрыв произошел, но объясни мне, что взорвалось? Тот не нашелся, как ответить", – рассмеялся космонавт.

"Однажды я сделал карандашный набросок, портрет, – продолжил Леонов. – Хокинг выглядел измученным и очень серьезным, но когда я ему показал этот рисунок, он заулыбался! Господи, как мало человеку надо – немного внимания. Каждый раз на фестивале у него очень интересные сообщения. Я думаю, что, несмотря на тяжелейшую болезнь, он прилетит в Норвегию".

Нил Армстронг – также необыкновенная личность, продолжил Леонов. По его словам, известный американский астронавт, который первым ступил на поверхность Луны, никогда не давал автографы – это человек удивительной скромности и высочайшей грамотности.

"Когда Нил ушел на пенсию, ему захотелось полетать на американских самолетах Т-25. Такой самолет есть в Австрии, в Зальцбурге. Он приехал в этот город с мечтой полетать на этом самолете. Договорился с правительством. А дальше организовали встречу – очень много пришло людей", – поделился воспоминаниями Леонов.

Российского космонавта также пригласили на эту встречу, которая прошла в день рождения его американского друга, однако Армстронгу о приглашении Леонова не сказали – хотели сделать сюрприз.

"Ему задают вопрос: "Вы знаете, что в СССР также была лунная программа, русские также готовились к высадке".

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На что он ответил: "О, я знаю! Есть там такой товарищ, советский космонавт, командир экипажа. Я даже боялся, что он раньше сядет на поверхность Луны". Действительно, мы шли впереди и могли облететь Луну раньше, чем американцы. Все у нас было – шесть беспилотных кораблей, летчики. Мы полностью прошли подготовку, ждали, и только руководство почему-то "вибрировало", – продолжил Леонов свой рассказ.

По его словам, Армстронг начал хвалить Леонова, а тот подошел в этот момент с рюмками и бутылкой русской водки.

"Я хлопаю его по плечу и говорю: "Достаточно". Это было так неожиданно! Он заплакал. Нил Армстронг заплакал! Я говорю: "Давайте вместе за здоровье этого удивительного человека выпьем водки. Так мы поздравили его с днем рождения", – рассказал космонавт.

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Тема:
День космонавтики 2017 (23)

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Теги:
STARMUS, Нил Армстронг, Алексей Леонов, Стивен Хокинг, Наука и технологии
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