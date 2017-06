С первого июля Skype перестанет работать у миллионов пользователей

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Со следующего месяца, по заявлению компании Microsoft, риложение Skype перестанет работать на смартфонах с Windows Phone 8 и 8.1, планшетах с Windows RT и в телевизорах с функцией Smart TV.

"Мы заметили, что вы сейчас или ранее использовали Skype на Windows Phone 8, Windows Phone 8.1, Windows RT, TV или в приложении Messaging для Windows 10 Mobile. С сожалением сообщаем, что собираемся полностью удалить эти версии Skype. После 1 июля 2017 года вы больше не сможете войти в данные версии приложения", — говорится в сообщении Microsoft.

Dear @Skype, I never used a Windows phone/RT/TV. You're already retired before permanently retiring! pic.twitter.com/LAyMPw6Xbk

— Subhashish Panigrahi (@subhapa) 6 июня 2017 г.

​Разработчики мессенджера советуют владельцам таких устройств сменить их или задуматься об обновлении операционной системы. Нововведение связано с тем, что Microsoft переводит Skype на "облачную" инфраструктуру.

Одним из последних новшеств в сервисе видеосвязи считается возможность общения без наличия собственного аккаунта. Пользователям предлагается гостевой режим на сайте компании, по которому можно переписываться с 300 собеседниками, а также делать аудио- и видеозвонки 25 друзьям, сообщает Sputnik Кыргызстан.

