Компания Airbus представила самый большой в мире пассажирский лайнер

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Последняя, усовершенствованная модификация крупнейшего в мире пассажирского самолета серийного производства презентована в воскресенье компанией Airbus, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз авиастроительной компании.

Отмечается, что постройка A380plus обойдется на 13% дешевле, чем первого варианта лайнера. В конструкцию крыльев внесены изменения, которые позволят улучшить аэродинамику воздушного судна и сэкономить до четырех процентов топлива.

Также был переработан салон самолета, в результате в нем смогут разместиться дополнительно до 80 пассажиров.

​Airbus А380 — первый полностью двухпалубный пассажирский самолет, крупнейший серийный авиалайнер в мире. Размах его крыльев достигает 80 метров, а длина фюзеляжа — 73 метров. Стоимость самолета в стандартной комплектации — 320 миллионов долларов.

А380 может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 тысяч километров и перевозить 525 пассажиров регулярными рейсами и до 853 человек в чартерном варианте при условии, что в эконом-классе салон полностью укомплектован. Самолет впервые поступил в эксплуатацию в 2007 году.

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