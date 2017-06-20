Сбой работы: Skype обрушился во всей Европе

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. В ночь на 20 июня у приложения Skype произошел глобальный сбой, пользователи жаловались на неполадки в работе при входе в аккаунт, отправке и получении сообщений, отмечает Sputnik Латвия.

Проблема была устранена, однако утром во вторник снова стали поступать жалобы от пользователей на плохую работу сервиса. Так, некоторых программа выбрасывает, пользователи жалуются на проблемы со входом в аккаунт, отправку и получение сообщений.

Сбой произошел в Молдове, Латвии, Литве, Эстонии, России, Швеции, Дании, Белоруссии, на Украине, Румынии, Болгарии, Греции, Италии, Венгрии, Хорватии, Словакии, Чехии, Польше, Германии, Дании, Франции, Испании.

Техподдержка Skype написала, что знает о глобальной проблеме и уже работает над ее устранением.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Читают ли спецслужбы переписку граждан Молдовы в Viber и Skype

1 июня компания представила "следующее поколение" Skype — "были улучшены способы связи с людьми". Также поменялся логотип и дизайн. Новый интерфейс разделили на три части: Chat — интерфейс чата с возможностью добавить текстовое или голосовое сообщение, картинки; Find — возможность поиска контактов, сообщений; Capture — позволяет сделать мгновенное фото или видео. В приложение добавилась и функция Highlights, чтобы можно было постить серии фотографий или видео.

Skype — бесплатное программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через интернет между компьютерами, а также платные услуги для звонков на мобильные и стационарные телефоны. В конце 2010 года у программы насчитывалось 663 млн пользователей.

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