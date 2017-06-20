Рейтинг 2017 года: стало известно имя лучшей авиакомпании мира

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Лучшей авиакомпанией в мире в текущем году стала катарская авиакомпания Qatar Airways, заняв первое место в рейтинге британской исследовательской компании Skytrax, сообщается на сайте премии World Airline Awards.

В прошлом году национальный перевозчик Катара уступил первую строчку авиакомпании Emirates (ОАЭ). Однако в этом году Emirates заняла в рейтинге только четвертое место.

Второе место в рейтинге 2017 года заняла авиакомпания Singapore Airlines (третье место год назад), третье — японская ANA All Nippon Airways (пятое место в 2016 году).

Помимо Emirates в Топ-10 также попали: Cathay Pacific (Гонконг) (четвертое место год назад), EVA Air (Тайвань) (восьмое место), Lufthansa (Германия) (10-е место), Etihad Airways (ОАЭ) (шестое место), Hainan Airlines (КНР) (12-е место), Garuda Indonesia (11-е место).

Места с 11 по 20 выглядят следующим образом: Thai Airways, Turkish Airlines (7-е место в прошлом году), Virgin Australia, Swiss Int'l Air Lines, Qantas Airways, Japan Airlines, Austrian, Air France, Air New Zealand, Asiana Airlines.

Российский "Аэрофлот" занял в мировом рейтинге 30-е место (в прошлом году 40-е), в европейском — девятое.

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