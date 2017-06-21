Скандалы до отставки доведут: глава Uber уходит со своего поста

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Трэвис Каланик – генеральный директор онлайн-сервиса такси Uber и сооснователь компании, которая начала работу в 2009 году, покидает пост в связи с требованиями инвесторов, отмечает Sputnik Эстония.

По словам источников, знакомых с ситуаций, пять основных инвесторов Uber, включая венчурную компанию из Силиконовой долины Benchmark, от которой в совет директоров Uber входит Билл Герли. Инвесторы потребовали Каланика покинуть пост в письме, которое тот получил, находясь в Чикаго.

© AP Photo / Claude Paris Скандал в королевском дворе: Burger King обидел бельгийского монарха

В письме, которое имеется в распоряжении The New York Times, говорится, что Uber нуждается в смене лидера. Каланик, по данным газеты, перед тем, как принять решение об уходе, проконсультировался по крайней мере с одним из членов совета директоров. После долгих дискуссий с некоторыми инвесторами он решил уступить требованиям и уйтив отставку, говорится в статье.

"Я люблю Uber больше, чем что-либо другое в жизни, и в этот непростой момент в моей личной жизни (в конце мая в результате крушения лодки погибла мать Каланика — ред.) я принял требование инвесторов покинуть пост, чтобы Uber смог сконцентрироваться на созидании вместо того, чтобы отвлекаться на новые споры", — говорится в заявлении 40-летнего Каланика.

Скандалы в Uber

Вопрос о смене президента Uber назревал на протяжении нескольких месяцев. В этом году компания оказалась в центре двух крупных скандалов. Первый касается дела о краже материалов по разработке беспилотного автомобиля.

Компания Waymo, занимающаяся созданием беспилотного автомобиля в Alphabet обвинила бывших инженеров Google в том, что они украли схему применяемой в беспилотных автомобилях технологии лидара (лазерного локатора) и использовали ее в стартапе Uber, компании Otto, которая также специализируется на технологии беспилотного вождения.

Cуд в Сан-Франциско постановил, что Uber должен к 31 мая вернуть все скачанные материалы и воспрепятствовать их использованию со стороны Левандовски (учредитель Otto и сооснователь проекта беспилотника в Google – ред.). Кроме того, согласно решению суда, Левандовски должен быть отстранен от работы, связанной с использованием лидара. При этом суд решил, что Uber может продолжить разработку беспилотного автомобиля.

В результате Uber выполнил требование суда и уволил Левандовски.

Второй скандал касается заявлений о сексуальных домогательствах, по итогам расследования этих случаев из Uber были уволены 20 сотрудников.

Поводом к расследованию стало заявление бывшей сотрудницы компании Сьюзан Фаулер, инженера-программиста с ноября 2015 по декабрь 2016 года. Она сообщила о домогательствах на рабочем месте и дискриминации, а также обвинила компанию в сокрытии улик. В феврале она сделала в своем блоге публикацию, в которой утверждала, что к ней приставал один из менеджеров.

По ее словам, несмотря на копии их переписки, отдел кадров не смог подвергнуть менеджера дисциплинарному взысканию.

В связи с этим Uber создал горячую линию, чтобы сотрудники могли сообщать о нарушениях. Юристы фирмы Perkins Coie отслеживали жалобы, поступившие по горячей линии.

На собрании сотрудников Uber 6 июня 2017 года юридическая фирма заявила, что получила 215 жалоб и предприняла действия в 100 случаях. Отмечается, что некоторые жалобы находятся в стадии расследования. Сотрудникам сообщили, что увольнения проводились по ряду причин, включая сексуальные домогательства, издевательства и дискриминацию. Фирма не сообщила имена уволенных сотрудников.

Uber ─ сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих в ней таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>