"Живая пища" против диабета: проект грузинской ученицы покоряет мир

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Грузинская ученица Мария Эрадзе получила 100% финансирования от одного из самых успешных и известных итальянских университетов United world Colleges Adriatic, который выделил девочке грант в размере более 60 тысяч долларов, отмечает Sputnik Грузия.
Эрадзе создала инновационный проект "Живая пища". Он посвящен новому продукту для людей, больных сахарным диабетом. Продуктом заинтересовались не только специалисты итальянского университета, но и ученые разных колледжей всего мира, от которых Эрадзе продолжает получать приглашения.
Над проектом "Живая пища" Эрадзе и ее напарник Георгий Пхакадзе работали в течение нескольких лет. Они являются учениками кутаисской школы-лицея им. Николадзе, которую успешно завершили в этом году.
В мае они побывали в Калифорнии и приняли участие в международном конкурсе научных и инженерных достижений школьников Intel ISEF.
Попасть на международную олимпиаду в США ученикам из Кутаиси удалось благодаря конкурсу юных изобретателей и исследователей "Леонардо да Винчи", в котором они одержали победу.
Новый продукт специалисты уже назвали находкой в современной науке.
Для того, чтобы получить такой продукт, юные изобретатели использовали растение амарант, богатое антиоксидантом скваленом, который за счет обогащения клеток кислородом повышает иммунитет.
С использованием этого сырья молодые ученые создали продукцию из сои, а также хлеб.
Эти продукты важны для людей, больных диабетом, поскольку в них Гликемический индекс* в три раза ниже, чем, например, в обычном хлебе.
Школьникам в подготовке проекта помогла педагог химии и биологии Софико Гачечиладзе.
* Показатель, который определяет, насколько повышается уровень сахара в крови при употреблении того или иного продукта.
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