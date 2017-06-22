"Живая пища" против диабета: проект грузинской ученицы покоряет мир

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Грузинская ученица Мария Эрадзе получила 100% финансирования от одного из самых успешных и известных итальянских университетов United world Colleges Adriatic, который выделил девочке грант в размере более 60 тысяч долларов, отмечает Sputnik Грузия.

© Sputnik/ Nicolai Kibich Сахарный диабет: симптомы и осложнения

Эрадзе создала инновационный проект "Живая пища". Он посвящен новому продукту для людей, больных сахарным диабетом. Продуктом заинтересовались не только специалисты итальянского университета, но и ученые разных колледжей всего мира, от которых Эрадзе продолжает получать приглашения.

Над проектом "Живая пища" Эрадзе и ее напарник Георгий Пхакадзе работали в течение нескольких лет. Они являются учениками кутаисской школы-лицея им. Николадзе, которую успешно завершили в этом году.

В мае они побывали в Калифорнии и приняли участие в международном конкурсе научных и инженерных достижений школьников Intel ISEF.

Попасть на международную олимпиаду в США ученикам из Кутаиси удалось благодаря конкурсу юных изобретателей и исследователей "Леонардо да Винчи", в котором они одержали победу.

Новый продукт специалисты уже назвали находкой в современной науке.

© Sputnik/ Виталий Аньков В Молдове за десятилетие диабетиков стало в полтора раза больше

Для того, чтобы получить такой продукт, юные изобретатели использовали растение амарант, богатое антиоксидантом скваленом, который за счет обогащения клеток кислородом повышает иммунитет.

С использованием этого сырья молодые ученые создали продукцию из сои, а также хлеб.

Эти продукты важны для людей, больных диабетом, поскольку в них Гликемический индекс* в три раза ниже, чем, например, в обычном хлебе.

Школьникам в подготовке проекта помогла педагог химии и биологии Софико Гачечиладзе.

* Показатель, который определяет, насколько повышается уровень сахара в крови при употреблении того или иного продукта.

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